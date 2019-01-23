Лондон, 23 января, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Делегация Великобритании на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудит с представителями других стран перспективу заключения соглашений, которые будут регулировать торговые отношения между Лондоном и его экономическими партнерами после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом говорится в сообщении британского министерства международной торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

«Мы планируем финализировать соглашения о непрерывной торговле для того, чтобы гарантировать, что нашим экспортерам не придется иметь дело с перебоями в свете нашей подготовки к выходу из Евросоюза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума министр по международной торговле Великобритании Лиам Фокс встретится с коллегами из Канады, Колумбии, Южной Кореи, Гонконга и Израиля, чтобы обсудить дальнейшие торговые отношения между странами после Brexit.

Напомним, менее чем через неделю после массового отказа от соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила свой «план B», чтобы вывести Великобританию из Евросоюза. Brexit, запланированный на 29 марта 2019 года, вероятно, будет перенесен на более поздний срок.

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