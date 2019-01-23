Астана, 23 января, 2019, 08:30 — ИА Регнум. По итогам 2018 года авиакомпании Казахстана перевезли 7,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем в 2017 году, сообщает 23 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

(сс) gustavmelin0 Самолет

Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Казахстане лидируют по темпам роста по сравнению с другими видами транспорта. Однако авиаперевозки занимают всего 0,03% от общего числа перевезенных пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта в Казахстане воспользовались 20,8 млн человек, что на 1% больше, чем годом ранее.

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