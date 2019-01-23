Москва, 23 января, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Юлия Тимошенко, выдвинутая на выборы президента Украины от «Батьковщины», является крупной воровкой, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам Кедми, украинский политик Юлия Тимошенко начинала свою карьеру на Украине, будучи подельницей бандита из Днепропетровска и преступника Павло Лазаренко, который, будучи премьер-министром Украину, ограбил свою страну и сбежал в США, где отсидел пять лет.

«Мадам Тимошенко была его подельницей, это была связка на Украине «Лазаренко — Тимошенко», потом она меняла подельников, но ее прошлое «героическое» на фоне ограбления Украины. Она начинала это делать вместе с ворами в законе… Не мелкая воровка, она работает по-крупному», — заявил Кедми, отметив, что несправедливо утверждать, что политическая карьера Тимошенко началась в 1997 году, и слова его тому подтверждение.

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Выдвинуты десятки кандидатов, включая Валентина Наливайченко от «Справедливости», Олега Ляшко от Радикальной партии его имени, Юлию Тимошенко от «Батькивщины», так называемого коммуниста Петра Симоненко и прочих. Пётр Порошенко, нынешней президент, пока свое участие не подтвердил.