Вашингтон, 23 января, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Захваченных американской коалицией в Сирии боевиков стоит поместить в тюрьму в Гуантанамо, возобновив прием заключенных в лагере на Кубе. Об этом говорится в письме президенту США Дональду Трампу, подписанном группой сенаторов-республиканцев, сообщает Washington Free Beacon.

Флаг США

Речь идет о примерно 700 членах террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящихся в Сирии под стражей «Сирийских демократических сил» (СДС). Под обращением подписались сенаторы Том Коттон, Тед Круз, Марко Рубио и Джон Корнин. Они полагают, что боевиков могут освободить, или они сбегут из-под стражи и вновь будут представлять угрозу.

Авторы письма предложили Трампу рассмотреть перевод «самых закоренелых боевиков» группировки на объект в заливе Гуантанамо и подвергнуть их «правосудию».

Десять лет назад предшественник Трампа Барак Обама распорядился закрыть тюрьму в Гуантанамо, печально известную пытками заключенных и удерживанием их без суда и следствия. Конгресс тогда отказался финансировать закрытие тюрьмы, а Трамп, став президентом, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в тюрьме, где содержатся около 40 узников, не появляются.

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