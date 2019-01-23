Москва, 23 января, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Испытательный запуск космического корабля «Союз МС» в беспилотном режиме состоится на три недели раньше планируемого срока — 22 августа 2019 года, об этом 23 января РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Космический корабль «Союз МС-09»

«Запуск беспилотного «Союза» предполагался 12 сентября, но по новому плану он намечается на 22 августа», — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что корабль проведет на Международной космической станции (МКС) не 12 дней, как предполагалось ранее, а 32 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-12», который доставит на Международную космическую станцию экипаж экспедиции МКС-59/60, может быть перенесен с первого на 14 марта.

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