Мадрид, 23 января, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Туризм — вопрос государственной важности для Испании: правительство страны делает ставку на «туризм высокого качества, открытый и устойчивый». Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на приеме «Туризм и совершенство» в Национальном музее Прадо 22 января. Об этом пишет El Diario.

Пляж

Выступая перед гостями, среди которых были министр Испании Мария Рейес Марото и генеральный секретарь Всемирной туристической организации (ВТООН) Зураб Пололикашвили, Санчес заявил, что до сих пор приверженность туризму не была достаточным образом отражена в политике государства.

«Мы понимаем, что туризм — это не просто еще одна отрасль, мы не просто предлагаем еще один продукт. Это наш образ жизни, наше гостеприимство. Туризм — это фотография в нашем паспорте. Поэтому Испания и правительство демонстрируют свою приверженность многосторонности», — сказал Санчес.

«Это дело государственной важности», — добавил премьер-министр.

Власти Испании сделали предложение ВТООН перенести свою мадридскую штаб-квартиру в Дворец Конгрессов.

Днем ранее в своем выступлении Педро Санчес назвал туризм «спасательным кругом», вытащившим страну из проблем экономического кризиса и поблагодарил представителей туристического бизнеса за их вклад в развитие Испании.

Прием «Туризм и совершенство» состоялся по случаю Международной туристической выставки-биржи, которая пройдет в Мадриде с 23 по 27 января.