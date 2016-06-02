Москва, 23 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Известный режиссер Андрей Кончаловский приступает к работе над спектаклем «Сцены из супружеской жизни» по сценарию шведского классика кино Ингмара Бергмана. Постановку мастер намерен осуществить в Московском художественном академическом театре им. М. Горького с участием артистов Юлии Высоцкой и Александра Домогарова. Правда, действия, как рассказал режиссер газете «Известия», будут перенесены в российские реалии 1980-х годов. Это, по мнению Андрея Кончаловского, сделает перипетии драмы близкими для отечественного зрителя.

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