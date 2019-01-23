Вашингтон, 23 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер собирает данные о связях между штабом Дональда Трампа и Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США во время президентской избирательной кампании 2016 года, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам бывшего советника Трампа Сэма Нанберга, вопросы о взаимодействии с НСА команда Мюллера ему задавала несколько раз. Он отметил, что их интересовало, когда именно Трамп завязал отношения с представителями ассоциации.

Также их интересовало то, как было подготовлено выступление Трампа на одном из мероприятий НСА в 2015 году перед его объявлением о намерении участвовать в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году минюст США уполномочил спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на президентские выборы 2016 года, а также связи или контакты между Россией и лицами из предвыборной команды Трампа.

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