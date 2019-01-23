Вашингтон, 23 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

Ivanmakarov Александр Овечкин

В составе «Вашингтона» хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё по шайбе забросили Андре Бураковски, Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик на счету форварда Томаша Гертла. Дубль оформил Эвандер Кейн. По одному голу забили Джо Павелски и Логан Кутюр.

Отметим, что это поражение стало для «Кэпиталз» шестым подряд.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 49 матчах. «Сан-Хосе» идёт на третьем месте, в активе команды 65 очков в 52 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 6:7 (3:2, 2:2, 1:2, 0:1).

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