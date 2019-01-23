Вашингтон, 23 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Большинство американских избирателей не хотят вновь видеть главой государства Дональда Трампа, они готовы голосовать за кандидата от Демократической партии США. Таковы итоги соцопроса Центра исследований американской политики при Гарвардском университете, проведенного вместе с Harris Insights & Analytics.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

О готовности поддержать Трампа на выборах в 2020 году заявили 36% респондентов. Еще 43% опрошенных намерены отдать голос за кандидата-демократа, имя которого определится по итогам праймериз.

Отмечается, что бюджетный кризис, следствием которого стал «шатдаун», не очень отразился на рейтинге президента. Деятельность Трампа, как и прежде, одобряют 45% и не одобряют 55% респондентов. Вместе с тем только 29% американцев довольны личными качествами президента, почти 58% опрошенных заявили обратное.

По словам социологов, несмотря на низкие показатели переизбрания, конкретного конкурента у Трампа нет. Участниками опроса стали более 1,5 тыс. зарегистрированных американских избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, о включении в борьбу за пост главы США подумывает бывший глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц. Он может баллотироваться на выборах 2020 года как независимый кандидат, передавал CNN со ссылкой на источники.