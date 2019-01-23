Москва, 23 января, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Для восстановления нормальных условий работы Московского индустриального банка (Минбанк) кредитной организации потребуются крупные «вливания» средств. Об этом заявил журналистам журналистам заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, дисбаланс между активами и пассивами банка составляет от 60 до 100 млрд рублей. В то же время Поздышев акцентировал внимание на том, что регулятор на сегодняшний день не видит признаков криминального вывода средств из капитала Минбанка.

По мнению зампреда Банка России, причина сложившейся ситуации в том, что банк был «сконцентрирован на кредитовании юрлиц». Кредитная организация финансировала неэффективные инвестпроекты, обесценение которых привело к резкому снижению капитализации.

Также Поздышев подчеркнул, что ЦБ РФ планирует выделить на санацию Минбанка 77 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Банк России в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением, российской банковской системы и это делается, в конечном итоге, в интересах граждан страны.

Читайте также: Путин: Санация банков проводится в интересах граждан РФ