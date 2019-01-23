Москва, 23 января, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Ввод социальных норм потребления электричества для населения и отмену льготных тарифов для пользователей электроплит предложило Минэкономразвития РФ в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике. Об этом 23 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Электричество

Обсуждение планов Минэкономразвития намечено на 23 января в рамках совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, отмечает издание. Проект соцнормы, который реанимирует предложенная схема, был заморожен в 2014 году. Речь идет о дифференциации тарифов: до 300 киловатт⋅час на лицевой счет в месяц подлежат оплате по текущему тарифу, при превышении положен повышенный тариф, более 500 киловатт⋅час соответствуют экономически обоснованному тарифу.

В ряде регионов границы тарифов могут быть повышены, возможен также льготный режим для потребителей, не подключенных к сетям теплоснабжения и пользующихся электричеством для обогрева.

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В ведомстве также предлагают постепенно, в 2020—2033 годах, отменить льготы для городских жителей — пользователей электроплит и для жителей села. В настоящее время для них установлен коэффициент в размере «0,7».

В аппарате Козака уточнили, что во время обсуждений возможные социально-экономические последствия новшества будут учтены, отмечает издание. Первый замминистра энергетики Алексей Текслер полагает, что дифференциация тарифов чревата значительными социально-экономическими последствиями, и для «расшивания» перекрестного субсидирования нужны другие тарифные механизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак одобрил проект введения социальной нормы энергопотребления для населения РФ. Правительство разрабатывало похожую реформу в 2013 году. Тогда пилотный проект ввели лишь в нескольких регионах, после чего планировалось ввести соцнорму по всей стране, но в 2014 году введение реформы отложили.

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