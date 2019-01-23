Москва, 23 января, 2019, 07:15 — ИА Регнум. На бирже ICE 22 января нефть Brent начала падать с самого утра. С открытия торгов баррель черного золота терял более 1% стоимости. На вечерних торгах падение усилилось, и цена Brent понизилась на 2%, до $61,36 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На открывшемся 22 января Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сделал заявление, которое, по всей видимости, напугало участников нефтяного рынка. Он заявил, что в 2018 году мир недооценил влияние американской «сланцевой революции» на развитие рынка энергоресурсов, и подчеркнул, что эта революция не оставит мировой энергорынок без «далеко идущих» последствий.

Саудовская Аравия, напомним, в 2019 году отказалась участвовать во Всемирном экономическом форуме, поэтому возразить господину Биролю на заседании было практически некому.

Между тем у цены нефти сейчас краткосрочная задача удержаться выше $61 за баррель, если не удержится, то она далее может понизиться до $59−60 за баррель. Если удержится, то она вполне сможет подняться до $64. Сегодня, 23 января, стоит ожидать, что нефть марки Brent будет торговаться в коридоре в $61−62,3 за баррель.

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