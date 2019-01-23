Екатеринбург, 23 января, 2019, 07:16 — ИА Регнум. В Свердловской области завершилась спасательная операция по поиску пропавших на севере региона двух отбившихся от туристической группы женщин. К сожалению, одна из них не дождалась помощи и погибла.

ГУ МЧС по Свердловской области Поисково-спасательная операция

Напомним, что на севере Свердловской области 19 января пропали две жительницы Екатеринбурга в районе горы Казанский камень Карпинского городского округа. Они отбились от своей туристической группы во время сильного снегопада. На поиски женщин отправились не только спасательные отряды МЧС, но и группы волонтёров. Для поиска пропавших был задействован вертолёт Ми-8, а площадь обследования составила 127 квадратных километров в горной местности.

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Как сообщают местные издания, женщин обнаружили утром 22 января в районе Сухогорского Камня. Пропавшие находились под ёлкой, и увидеть с вертолёта их было сложно. Одна из женщин (ей 31 год) была жива, и её с помощью вертолёта эвакуировали и доставили в больницу Краснотурьинска в тяжёлом состоянии. Медики намерены стабилизировать её состояние и перевезти пострадавшую в Екатеринбург. У неё сильные обморожения и речь идёт о возможной ампутации конечностей, сообщает городской информационный портал «Е1».

Тело второй 35-летней женщины (по предварительным данным, погибшей от переохлаждения) спасатели доставили на поисковую базу в 12 км от места, где обнаружили пропавших. Оно будет отправлено на вскрытие для установления точной причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту безвестного исчезновения двух туристок проводится доследственная проверка. После обнаружения пропавших предстоит провести комплекс мероприятий по установлению обстоятельств инцидента.

«Опрашиваются туристы, которые вернулись из похода, устанавливаются с целью опроса знакомые двух пропавших туристок, также выясняются обстоятельства выхода на маршрут (кто был в составе группы, было ли фактически ухудшение погодных условий, проводился ли предпоходный инструктаж, какие у туристов имелись с собой средства для выживания, насколько туристы были подготовлены к походу и т. д.). По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.