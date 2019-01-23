Екатеринбург, 23 января, 2019, 07:09 — ИА Регнум. На Урале 22 января одной из главных тем оставалась масштабная операция по спасению двух туристок, которые потерялись на севере Свердловской области. А события в Югре вышли в федеральную повестку — один из пассажиров заявил о намерении угнать самолёт Сургут — Москва на территорию Афганистана.

Fotos GOVBA Угон самолета

Борьба за жизнь

Две девушки пропали в Карпинском городском округе ещё 19 января. Они были в составе туристической группы из пяти человек, по какой-то причине не зарегистрированной у спасателей. В какой-то момент пошёл снег. Две туристки отстали от своих товарищей. Плутая, прибились к другой тургруппе, но потом пропали.

На поиски пропавших в район горы Казанский Камень были брошены силы МЧС, также помогать их искали добровольцы. Погода благоприятствовала и поискам с воздуха — задействовали вертолёт Ми-8. И сами девушки потерялись не в глухом лесу, а на практически открытой местности. Казалось бы, найти потеряшек — плёвое дело. Но при всём этом поиски растянулись почти на трое суток. Тем временем температура воздуха резко понизилась. Над жизнью пропавших нависла вполне реальная угроза.

Девушки-туристки боролись до последнего. Дважды они выходили на связь со спасателями — звонили по номеру МЧС «112». Последний раз это произошло в ночь на 22 января. А спустя несколько часов они были найдены. Одна из туристок уже была мёртвой — по предварительным данным, погибла от переохлаждения. Вторая находится в больнице и не чувствует ни рук, ни ног. Врачи борются за её жизнь. Но похоже, что ей грозит ампутация конечностей.

СКР начал доследственную проверку по факту трагедии

Ранее по теме: Пропавшая на севере Свердловской области туристка погибла

Попытка угона

В Югре днём 22 января разворачивались события, попавшие в федеральную повестку. Один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании «Аэрофлот» после взлёта потребовал от бортпроводниц пустить его в кабину экипажа, Также он угрожал тем, что имеет оружие, и требовал направить самолёт в Афганистан.

Командир корабля принял решение экстренно посадить самолёт в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки. А затем силовики проникли в салон самолёта и прямо на пассажирском месте задержали угонщика. По словам очевидцев, для этого его пришлось разбудить. Никакого оружия при нём не оказалось. Зато, как отмечают граждане, он был очень и очень пьян. Впрочем, сам он в беседе со следователями заявил, что не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков, на учёте у психиатра также не состоит.

Бортпроводницы тоже не подтверждают, что он был пьян. В любом случае ответить за угон воздушного судна, сопряжённый с угрозами насилия, ранее судимому 41-летнему жителю Сургута и уроженцу Ростовской области придётся. Уголовное дело возбуждено именно по части 2 статьи 211 УК России, и срок заключения по ней предусмотрен от 7 до 12 лет.

Все материалы об этом читайте в нашем специальном сюжете: «Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019»

Новое место вице-мэра

Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко нашёл новую. работу. Он устроился на «Уралмашзавод».

В мэрии Екатеринбурга Алексей Петрович проработал 20 лет и сделал успешную карьеру. Но 17 января стало известно о его решении покинуть городскую власть. Теперь он стал генеральным директором ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш». Среди его новых задач — привлечение инвесторов и арендаторов, координирование работы дочерних структур «Уралмашзавода» и другие.

Ранее читайте: Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга устроился на завод

Магнитогорцы не переедут

Власти Челябинской области и собственно Магнитогорска оказались перед непростой дилеммой. Многие жители десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 не хотят переезжать в другие дома.

Напомним, именно у этой многоэтажки ранним утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. После этого часть жильцов потребовала расселить весь дом. Под интернет-петицией на имя президента России Владимира Путина подписались десятки тысяч человек.

Глава государства услышал граждан и 16 января поручил губернатору Борису Дубровскому расселить всех жильцов дома. Ранее речь шла только о седьмом и восьмом подъездах. Но оказалось, что многие жители против переезда. Им нравится район — самый центр города, и они не уверены, что за выделенную из бюджета 31 с небольшим тысячу рублей за один квадратный метр им удастся купить достойное жильё.

Представители жильцов уже побывали на личном приёме, который провёл мэр Магнитогорска Сергей Бердников, и представили ему результаты опроса граждан. За переезд высказались 166 опрошенных, а против — 195. Власти уже пообещали учесть мнения всех жителей частично разрушенной многоэтажки.

Ранее по теме: Большинство жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома не хотят переезжать

Вернут ли 024-й?

В Екатеринбурге не утихают дискуссии по поводу судьбы отменённого с 1 января популярного автобусного маршрута №024. 25 января в мэрии пройдёт совещание с участием представителей городской администрации, депутатов, общественности и горожан.

Маршрут связывал районы Сортировки и Вторчермета-Керамики. Он пользовался у горожан и гостей Екатеринбурга популярностью в связи с тем, что автобусы ходили часто и практически через весь город. После его отмены граждане собрали более 100 подписей, чтобы его вернуть, и передали в мэрию. Но пока чиновники не услышали чаяния людей.

Также читайте: В Екатеринбурге снова собирают совещание по отмене популярного маршрута

Новые факты коррупции

В Кургане СКР заявил о новых фактах преступной деятельности по делу, обвиняемым по которому проходит бывший вице-губернатор Курганской области Роман Ванюков. Следователи полагают, что в 2018 году чиновник якобы получил взятки от представителей двух фирм.

Ванюков, а также депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян и один из бизнесменов были задержаны 29 ноября. Следствие добилось их ареста. Последний, впрочем, уже выпущен из СИЗО. Что касается депутата и экс-чиновника, то следователи будут требовать продления ареста. Вопрос о мере пресечения 24 января рассмотрит городской суд.

Также по теме: В Кургане громкое дело о взятках обросло новыми эпизодами

Новое назначение

В мэрии Оренбурга появился новый вице-мэр. Им стал уроженец Курской области и бывший глава ГУФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов.

Нового чиновника 22 января своим подчинённым представил глава города Дмитрий Кулагин. Новичок будет курировать земельные вопросы и градостроительство.

Назначение вызвало в Оренбурге неоднозначную реакцию. У Анатолия Киланова нашлись противники. Вопросы у некоторых граждан возникли к тому периоду, когда он возглавлял управление ФСИН по Иркутской области. В 2018 году он уволился по собственному желанию. Однако неофициальные источники заявляют, что это якобы произошло на фоне коррупционного скандала.

Подробно: Неожиданное назначение: в Оренбурге чиновникам представили нового вице-мэра

Печь разжигали бензином?

В Тюмени силовики выясняют обстоятельства пожара, который унёс жизни троих человек. Ещё двое получили различные травмы, сообщают местные СМИ,

Трагедия произошла вечером 21 января в частном доме на улице Лопарева. При тушении огня были найдены тела двух женщин и мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Следователи выяснили, что печку в доме пытались растопить бензином. Возможно, это и привело к пожару и к гибели людей.

Также читайте: В Тюмени пожар погубил троих человек