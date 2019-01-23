Москва, 23 января, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Рубль с открытия торгов 22 января продолжил снижаться к доллару и евро, как и накануне. Но к вечеру российская нацвалюта начала двигаться к доллару и евро в противоположных направлениях, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. По отношению к доллару рубль вечером понижался на 0,14%, а по отношению к евро, наоборот, укреплялся на 0,06%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар, евро

Открывшийся в швейцарском Давосе 22 января Всемирный экономический форум на рубль напрямую не повлиял. Однако заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что в 2018 году мир недооценил огромное влияние «сланцевой революции» в США на мировой рынок энергоресурсов, и в 2019 году нужно пересматривать свои взгляды на это явление, привело к падению цены на нефть. Вечером нефть Brent подешевела на 2%, до $61,36 за баррель.

Информация Банка России о том, что внешний долг РФ за 2018 год упал на 12,4%, до $453,7 млрд, что значительно ниже объема международных резервов ЦБ РФ в $467 млрд на 1 января 2019 года, не оказала сильного влияния на рубль, но создала тем не менее умеренно позитивный фон участникам рынка.

Курс евро к доллару 22 января понизился на 0,2%. Индекс российских гособлигаций RGBI упал вечером во вторник на 0,1%. Исходя из довольно благоприятного новостного фона для России, прогноз по курсу доллара на сегодня, 23 января, сохраняется на уровне 66−67 руб., а по курсу евро — 75−76 руб.

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