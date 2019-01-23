Барнаул, 23 января, 2019, 07:04 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 23 января, простятся с пилотом Алексеем Овсянниковым и штурманом Алексеем Пайдыгановым, которые погибли при крушении Су-34 над Японским морем. Их тела доставили в столицу Алтайского края накануне вечером, сообщает «Комсомольская правда».

В память погибших

Проводить в последний путь военных придут сослуживцы и близкие. Также память погибших летчиков почтят в барнаульской школе с первоначальной летной подготовкой.

О барнаульце Алексее Овсянникове известно, что он окончил барнаульскую школу-интернат первоначальной летной подготовки (2002 год), после этого получил образование в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков.

Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Его семья — жена и трое несовершеннолетних детей — живут сейчас в Барнауле.

Напомним, 18 января самолёты Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО коснулись друг друга в воздухе во время учебно-тренировочного полёта. Всего в воздухе находились четыре летчика. Один из них был найден живым, двое — погибшими. Их тела были опутаны парашютами и стропами.

Возможной причиной произошедшего была названа ошибка пилотирования. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 351 УК РФ («Нарушение правил полётов и подготовки к ним»).

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