Казань, 23 января, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Две компании Татарии, которые почти год назад были обвинены в картельном сговоре, повлекшем рост цен на дизельное топливо, оспорили решение УФАС по республике в суде. Арбитражный суд Татарии признал незаконным решение комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ и отменил штрафы, наложенные на ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр». Решение суда пока не вступило в законную силу, антимонопольное ведомство намерено его обжаловать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 26 октября 2017 года Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения РТ обратилась в УФАС с письмом о состоянии дел в розничном сегменте топливного рынка Татарии, указав также на необоснованный рост «цен на нефтепродукты заводами-изготовителями, диспаритет установления оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо на территории республики». В 2017 году в число наиболее крупных субъектов товарного рынка, продающих дизельное топливо, входили ООО «ТАИФ-НК АЗС», ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и ООО «АЗС-Ирбис». Дело в отношении ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» и АО «ТАНЕКО» как оптовых продавцов было выделено в отдельное производство.

По итогам рассмотрения обращения комиссия УФАС по РТ признала ООО «ТАИФ-НК АЗС» (Казань) и ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Альметьевск) нарушившими требования пункта 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции», «что выразилось в достижении соглашения между хозяйствующими субъектами, которое привело или могло привести к установлению или поддержанию цен на розничную реализацию дизельного топлива». В ноябре компании повысили розничные цены до 41,5 и 41,3 рубля соответственно, что, по мнению УФАС по РТ, было «выше рекомендованной письмом от 17.11.2017 года со стороны ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» розничной цены в размере 39,5 рубля». Уже с 22 ноября 2017 года обе компании опустили цены до 39,5 рубля за литр, поэтому соответствующего предписания не потребовалось.

В число доводов УФАС в пользу наличия соглашения между компании входило то, что обе направили в ноябре 2017 года письма в адрес ГБУ «Управление рационального использования Т ЭР», которые содержали одинаковые предложения об установлении розничных цен на автозаправочных станциях до уровня 38,5 рубля за литр на межсезонное дизельное топливо и до 41,5 рубля за литр для зимнего дизтоплива, синхронные действия обществ по одновременному повышению цен и наращивание цены зимнего дизтоплива до 41 рубля «в отсутствие объективных причин» и, наконец, отсутствие повышения цен на зимнее дизельное топливо иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на товарном рынке.

В июле 2018 года ООО «ТАИФ-НК АЗС» попыталось оспорить решение УФАС в Апелляционной коллегии Федеральной антимонопольной службы. Компания ссылалась на то, что цены двух компаний изменялись неединообразно и несинхронно, а с интервалом в несколько дней, что, на её взгляд, делает необоснованным вывод УФАС «о синхронности действий по повышению цен». Также общество было не согласно с долей группы лиц ТАИФ на рынке в размере 54%, «поскольку нарушение антимонопольного законодательства вменялось не группе лиц, а двум самостоятельным хозяйствующим субъектам», уточнив, что доля ООО на рынке составляет 7%, а значит, «совокупное положение субъектов в таком случае не позволяет оказывать решающее влияние на товарный рынок». Заявитель указал, что управление антимонопольной службы также не оценило доводы «об убыточности деятельности общества и увеличении закупочных цен на зимнее дизельное топливо».

Коллегия ФАС, в свою очередь, напомнила заявителю, что «антимонопольным органом также было установлено, что иные хозяйствующие субъекты, действующие на товарном рынке в рассматриваемых географических границах, несмотря на повышение закупочных цен, установили розничные цены на дизельное топливо на уровне 39,50 руб./литр», и в итоге было установлено, что «повышение цен ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр» в ноябре 2017 года до уровня 41 р/л является необоснованным». Решение не было отменено, и тогда обе компании попытались обжаловать его через суд.

Арбитражный суд Татарии удовлетворил заявления обеих компаний и признал незаконным решение комиссии управления от 20.03.2018 года по делу №05−217/2017, также были признаны незаконными и отменены постановления о наложении штрафов на компании по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения»). УФАС по РТ намерено обжаловать этот вердикт, решение суда пока не вступило в законную силу.

Справка:

В Татарии работают 720 автозаправочных станций. Продажей автотоплива через станции занимаются свыше 160 компаний и предпринимателей.

По данным Татарстанстата, на 14 января 2019 года стоимость дизельного топлива в Казани в среднем составляет 45,43 рубля за литр, рост относительно декабря 2018 года — 1,3%.