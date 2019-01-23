Иран готов начать войну, Литва продолжает «давить» на РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Иран готов к войне против Израиля;
- Спасшихся моряков с горящих танкеров доставили в Керчь;
- В результате крушения российского бомбардировщика погибли три человека;
- За слова в эфире российского ТВ в Литве грозит уголовная ответственность;
- Армения утрясла вопросы с Газпромом.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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