Гуанчжоу, Китай, 23 января, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой рейс между южным китайским городом Гуанчжоу и филлипинским Себу, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Sergey Kustov Самолёт авиакомпании China Southern

Рейс был открыт в связи с тем, что все большее количество китайских туристов стремятся отправиться отдыхать на филиппинские курорты. В то же время, и филиппинцы не прочь слетать в Китай. И двусторонний спрос только продолжает расти, отметили в авиакомпании.

Гуанчжоу является городом, где расположена штаб-квартира авиакомпании China Southern Airlines, кроме того, он является одним из крупнейших городов юга Китая. Себу — второй по величине город на Филиппинах и один из транспортных центров этой страны.

Рейс будет осуществляться самолетами Boeing без пересадок. Вылет будет осуществляться из Международного аэропорта Байюнь города Гуанчжоу в 12:25 по местному времени по вторникам, четвергам и субботам, а прибывать в Себу в 16:05 по местному времени. Обратные рейсы будут вылетать из Международного аэропорта Мактан-Себу в 17:15 по местному времени по тем же дням и приземляться в Гуанчжоу в 20:25 по Пекину.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день новогоднего транспортного бума в Китае, который продлится целых 40 дней, авиакомпания China Southern Airlines перевезла 300 тыс. пассажиров.