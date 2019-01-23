Вашингтон, 23 января, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о введении санкций за помощь Сирии. Ход голосования транслировался на официальном сайте Конгресса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Законопроект был представлен членом Демпартии США Элиотом Энгелом. Он предусматривает ряд санкций против сирийского правительства и тех, кто взаимодействует с ним.

Законопроект предполагает введение санкций против зарубежных физических лиц и организаций, которые «сознательно» оказывают помощь правительству Сирии и связанным с ним организациям. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот законопроект был заблокирован трижды в Палате представителей — 14, 10 и 8 января. Представители Демократической партии США отказывались голосовать за законопроекты, которые не связаны с прекращением временной приостановки работы правительства и государственных учреждений в Соединенных Штатах из-за отсутствия бюджета на 2019 финансовый год.