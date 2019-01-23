Вашингтон, 23 января, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Решение в пользу одного из проектов прекращения «шатдауна» (правительственного кризиса) будет принято американскими сенаторами 24 января, пишет The New York Times.

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Уточняется, что на голосование будут представлены два проекта: один в пользу выделения денег на строительство стены на южных границах США (позиция президента Штатов Дональда Трампа), второй — в пользу отказа от финансирования стены за счет бюджета (позиция Демпартии).

Согласно первому проекту, из бюджета будет выделено $5,7 млрд на стену. Согласно второму, обсуждение вопроса со стеной будет продолжено, а пока (до 8 февраля) будут выделены деньги на оплату госслужащих, работающих сейчас по сокращенному графику.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственный кризис в Соединенных Штатах продолжается с 22 декабря. Трамп заявлял, что все равно добьется от демократов выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.