Нижний Новгород, 23 января, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Роман Кабешев (фракция КПРФ) потребовал у областного правительства поделиться с депутатами планами по планируемому сокращению административных должностей в ряде медучреждений области. Складывающуюся ситуацию Кабешев предложил коллегам рассмотреть на заседании профильного комитета и заявил, что подобная «оптимизация» негативно повлияет на оперативность работы персонала в районах и «повлечет за собой снижение качества оказываемых медицинских услуг». Ответ на запрос депутат пока не получил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

Сведения о планируемом сокращении административных должностей депутат почерпнул в сети Интернет, и 17 января 2019 года направил запрос в правительство Нижегородской области, попросив предоставить точные планы «оптимизации». Своим коллегам Кабешев, который является зампредседателя комитета по экологии и природопользованию, предложил обсудить вопрос на заседании профильного комитета в январе.

Отмечалось, что речь идёт о сокращении всех административных должностей в медучреждениях городского округа Дзержинск, а их функционал перейдёт администрации Дзержинской центральной больницы. В городском округе Перевозский, Шатковском районе и других территориях из южной части области также планируется сокращение и передача функционала администрации Арзамасской центральной районной больницы.

«Считаю, что подобные меры «оптимизации» повлекут за собой дальнейшие негативные последствия в сфере здравоохранения Нижегородской области, так как сделают затруднительным оперативное реагирование лечащего персонала учреждений здравоохранения, расположенных в значительном удалении от созданных административных центров, на возникающие в процессе работы учреждения ситуации и происшествия», — заявил Кабешев в своём обращении, добавив, что данный шаг повлечет за собой снижение качества оказываемых медуслуг жителям территорий.

По данным Нижегородстата, в 2017 году в регионе было 53 станции (отделения) скорой медицинской помощи (была оказана помощь амбулаторно и при выездах 998,5 тыс. гражданам), число коек для больных детей составляло 3479 единиц, число коек для беpеменных женщин, pожениц и родильниц было 1229, число фельдшеpско-акушеpских пунктов — 809.

За девять месяцев 2018 года в регионе зарплаты младшего медперсонала составляли 28,1 тыс. рублей (средняя по области — порядка 32 тыс. рублей), у среднего медперсонала — 29,15 тыс. рублей, у врачей — более 58 тыс. рублей.

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