Осло, 23 января, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Намерения осуществить теракт у гражданина РФ при нападении на 18 января на жительницу Осло не было, заявила его адвокат Уле Лунда, пишет Dagbladet.

С ножом

По словам юриста, российский гражданин отрицает какую бы то ни было причастность к террору. Нападение на женщину он осуществил, потому что был «не в себе».

По словам российского гражданина, в Норвегию он приехал в рамках путешествия по скандинавским странам. В итоге он собирался вернуться в Москву, и у него был куплен билет из Стокгольма.

Напомним, нападение на жительницу норвежской столицы произошло 18 января 2019 г. По свидетельству очевидцев, это сделал молодой мужчина в магазине: он внезапно ударил ножом женщину, после чего она оказалась на больничной койке.

Норвежские власти назвали происшествие терактом, злоумышленника арестовали. Выяснилось, что он — российский гражданин, житель Уфы, в Норвегию приехал из Швеции.

Житель Башкирии был допрошен и заявил, что женщина в магазине должна была стать только первой жертвой и что он совершил теракт. Российский гражданин отказался от помощи дипломатов.