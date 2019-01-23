Пекин, 23 января, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат «туалетную революцию» в сельских районах во имя улучшения качества жизни деревенских жителей, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Cryptic C62 Туалеты

Туалеты для деревенских жителей в восточных регионах и в городских пригородах должны пройти реновацию до 2020 года. При этом, туалетные отходы должны эффективно перерабатываться или утилизироваться уже к 2022 году, говорится в руководящих принципах, выпущенных рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства.

До 2020 года порядка 85% сельских домохозяйств в центрально-западных районах страны должны иметь доступ к качественным туалетам, говорится в документе. Покрытие туалетами в слаборазвитых и удаленных районах страны должно постепенно увеличиваться к 2020 году и значительно возрасти к 2022 году.

Напомним, что программа «туалетной революции» была запущена в Китае еще в 2015 году. Ее целью является улучшение санитарии и количества уборных в туристических местах. Кампания с тех пор значительно расширилась и теперь «революция» перекинулась и на туалеты простых жителей бедных сельских районов Китая.