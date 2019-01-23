Киров, 23 января, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Потенциального резидента ТОСЭР, заявку на создание которой кировское правительство подало в мае 2018 года, взяли под наблюдение в рамках иска о банкротстве. 22 января 2019 года Арбитражный суд Кировской области удовлетворил иск к ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» и ввёл первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Подробности вердикта суда неизвестны, а само решение пока не изготовлено, но оно может быть обжаловано, так как ещё не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герб Кировской области

Напомним, в силу сложного социально-экономического положения моногорода Белая Холуница, который входит в число городов с наиболее сложным состоянием («красная зона»), областные власти решили привлечь инвесторов льготами, которые даёт статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявка на присвоение этого статуса моногороду была подана в Минэкономразвития РФ в мае 2018 года. В качестве резидентов для неё прочили четыре компании, в том числе и ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций», созданный в феврале 2017 года после банкротства ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». И не просто прочили, а прогнозировали объём прибыли и выручки, которые те должны дать за 2018−2027 годы, но ещё в ноябре 2018 года Счётная палата РФ в своём отчёте по оценке эффективности использования средств на моногорода Кировской области поставила под сомнение «экономическую эффективность создания ТОСЭР Белая Холуница». В этом же документе добавлялось, что в моногороде уровень регистрируемой безработицы на момент проверки в апреле 2018 года был выше среднероссийского показателя и показателя области в два раза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с иском о банкротстве потенциального резидента пока ещё не созданной ТОСЭР выступило «дочернее предприятие» московского ОАО «Энергосбыт плюс» — ООО «ЕЭС-Гарант» (Кировский филиал). Иск с суммой претензий чуть более 2,378 млн рублей был подан 9 ноября 2018 года. В качестве временного управляющего для предприятия был предложен Владимир Пленкин — член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Нижний Новгород).

В суде выяснилось, что единственный участник общества, которым на тот момент было свердловское ООО «Уральский завод металлоконструкций», ещё в августе 2018 года решил сменить юридическую «прописку» завода на Екатеринбург.

Судя по всему, истцу удалось обосновать подсудность спора Арбитражному суду Кировской области, дело не было передано в Свердловскую область, и 22 января 2019 года судья вынес вердикт — ввести наблюдение.

До вынесения решения — 17 января 2019 года — к делу присоединился ещё один кредитор завода — ООО «Расчетная компания». Сумма претензий неизвестна.

Само решение о введении наблюдения пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что с 21 декабря 2018 года единственным участником кировского завода является ООО «Уральская транспортная компания», учреждённая 23 мая 2018 года. ООО базируется в Нижнем Тагиле, а юрадресом является квартира. Уставный капитал компании, ведущей деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, — 20 тыс. рублей. Учредители — Кристина Важенина (гендиректор) и Павел Исаев.