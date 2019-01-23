Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, 23 января, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Тигр Амур, прославившийся дружбой с козлом Тимуром, будет перевезен в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе Сафари-парка.

Тигр

По словам директора Приморского Сафари-парка Дмитрия Мезенцева, Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края не согласовало содержание Амура в Приморье и настояло на выведении тигра из Программы Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.

В итоге Арум будет передан в НП «ПАРК ТИГРОВ» (станица Динская, Краснодарский край).

«Тигру Амуру предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае (в Приморском Сафари-парке у тигра Амура вольера размером с футбольное поле)», — отмечают в Сафари-парке.

В заповеднике подчеркнули, что Амур для чиновников — всего лишь имущество Хабаровского края, и они не хотят понять, каким важным символом он стал в результате истории с Тимуром.

Напомним, дружба Тимура и Амура началась в 2015 году: за мирными отношениями хищника и козла следили пользователи интернета, в парке специально приезжали посетители — российские и иностранные.