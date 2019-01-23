Вашингтон, 23 января, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Россия и США не обречены на вечное противостояние в холодной войне, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Agence France Presse.

禁书 网 Майк Помпео

Он заявил, что для прекращения противостояния между странами Россия должна изменить свою позицию, в частности, по Украине. Глава американского госдепа считает, что противостояние обострилось из-за поддержки Москвой сопротивления в Донбассе и возвращения Крыма в состав РФ.

Также, по словам Помпео, Москва постоянно предпринимает попытки влиять на политику других стран.

«Это не то поведение государства, которое желает быть частью международного сообщества… Мы надеемся, что они (Россия — прим. ИА REGNUM ) вернутся на правильный курс, который поведет их дорогой главенства закона и свободы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой стратегии национальной разведки США Россия и Китай указаны в качестве угроз национальной безопасности Соединенных Штатов. По словам директора американской нацразведки Дэниела Коутса, Москва пытается нарастить свое влияние на мировые процессы и бросить вызов США во многих регионах.