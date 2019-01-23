Норильск, Красноярский край, 23 января, 2019, 03:54 — ИА Регнум. В Норильске 22 января состоялся этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, в этом городе, ставшем первой остановкой эстафеты на территории Красноярского края, огонь Универсиады объединился с пламенем металлургических печей.

Марина Пешкова, krskstate.ru Огонь зимней Универсиады-2019 побывал на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске

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Общая протяженность маршрута в Норильске составила 2800 м. Перед стартом огонь побывал на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова («Норникель»), где объединился с огнём металлургических печей.

Забрал огонь из металлургической печи и передал его хранителям эстафеты начальник плавильного цеха №1 Надеждинского металлургического завода Илья Сарычев. Огонь передавали с помощью специально изготовленного для этой церемонии факела. Он будет храниться в музее предприятия.

«Норильск по праву стал тем городом в Красноярском крае, где стартовал завершающий этап эстафеты огня зимней Универсиады-2019. В этом городе в достаточно суровых погодных условиях живут сильные духом люди, здесь успешно развиваются и образование, и культура, и спорт», — прокомментировала депутат краевого Заксобрания Людмила Магомедова.

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Факелоносцы пронесут объединённый огонь по улицам 13 городов края. Региональный этап эстафеты завершится 1 марта в Красноярске.

На маршруте в Норильске огонь пронесли участники на собачьей упряжке, на лыжах и на снегоходе. Всего в норильском этапе эстафеты приняли участие 18 факелоносцев. Городскую чашу огня на площади перед Дворцом спорта «Арктика» зажгли глава Норильска Ринат Ахметчин и вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

Из Норильска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет следующий этап эстафеты.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, стартовавшая 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. Огонь уже побывал в Алма-Ате (Казахстан), Харбине (Китай) и в 17 российских городах.