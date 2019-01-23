Вашингтон, 23 января, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря госдепа США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уйдет в отставку с 15 февраля, сообщил заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино на своей странице в Twitter.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэсс Митчелл

«Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл — ценный эффективный лидер госдепа и хороший друг наших союзников и партнеров в Европе. Мы благодарим его за службу и желаем ему и его семье всего самого наилучшего», — заявил он.

Он добавил, что исполнять обязанности Митчелла будет его первый заместитель Элизабет Миллард. Сам Митчелл в интервью газете The Washington Post заявил, что выполнил все, что намеревался сделать с момента вступления в должность. Он также подчеркнул, что его отставку не следует расценивать как протест против администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, Уэсс Митчелл объяснил причину ухода в отставку личными и профессиональными причинами. По его словам, после отставки он будет больше времени проводить со своей семьей.