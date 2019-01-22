Москва, 23 января, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Партнерское сотрудничество Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должно вестись «в интересах чистого спорта», Москва рассчитывает на его продолжение, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков, передает РБК.

Kremlin.ru Павел Колобков

Комментируя решение WADA сохранить статус РУСАДА, российский министр спорта сказал, что считает совместную работу двух организаций «очень конструктивной и масштабной».

«Я приветствую решение исполкома WADA и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта», — сказал Колобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января состоялось заседание исполнительного комитета WADA, на котором был подтвержден статус РУСАДА — по итогам рассмотрения отчета комиссии о проделанной Москвой работе. Результаты работы РУСАДА признаны удовлетворительными.