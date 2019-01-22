Тирасполь, 23 января, 2019, 02:01 — ИА Регнум. «Россия должна поддерживать своих соотечественников везде и особенно там, где ради свободы, независимости и сохранения своего облика, исторического предопределения люди были вынуждены взяться за оружие, чтобы предотвратить ассимиляцию и унижение собственного достоинства», — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на церемонии открытия официального представительства Приднестровья в Москве, передает ИА REGNUM.

President.gospmr.org Вадим Красносельский и Сергей Бабурин

«К Приднестровью это относится в первую очередь», — добавил Затулин.

President.gospmr.org Константин Затулин

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков заверил, что для России Приднестровье имеет большое значение: «Россия пользуется среди приднестровцев стопроцентной поддержкой. Мы чувствуем, что мы — единая нация. Говорить о существовании приднестровцев отдельно от России или о России отдельно от приднестровцев невозможно. Мы — один народ, мы это ощущаем».

Пушков отметил, что Россия и Приднестровье оказались искусственно разорваны в результате развала Советского Союза. Но Россия, по его словам, несмотря на многочисленные призывы со стороны зарубежных государств отвернуться, забыть, принять концепцию «отрезанного куска», не пойдет на это. «Уверен, что ваше представительство станет активной точкой сбора ваших друзей и взаимодействия между основной Россией и малой Россией, которой является Приднестровье», — заключил депутат.

President.gospmr.org Алексей Пушков

Председатель Международного славянского совета Сергей Бабурин заявил, что открытие представительства и в Москве — следующий шаг в укреплении братских отношений ПМР с Россией.

А генсек Межпарламентской Ассамблеи непризнанных государств, экс-председатель Верховного совета ПМР Григорий Маракуца отметил, что чтобы добиться признания, надо работать в разных странах. «А как работать? Иметь свои представительства, своих людей, возможность распространять печатные издания и вообще информацию о своем государстве. Поэтому открытие представительства — это важное событие», — подчеркнул Маракуца.

President.gospmr.org Открыто Официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве. 22 января 2019 года

В Москве 22 января открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. Оно займется помощью приднестровцам, проживающим в России, налаживанием российско-приднестровских связей и интеграцией Приднестровья в российское пространство.