Дамаск, 23 января, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Три военнослужащих Сирийской арабской армии погибли в результате атаки террористов в зоне деэскалации «Идлиб», сообщает Центр примирения враждующих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В этой зоне террористы за минувшие сутки (22 января) обстреляли населенные пункты Джубб-Эль-Мгара и Бшарфа (провинция Латакия), Зор-Махрука, Абу-Омар и Джуббай (провинция Хама), юго-западную (трижды) и северо-западную окраины города Алеппо.

«В результате обстрела населенного пункта Айн-Эн-Наур провинции Латакия погиб один военнослужащий вооруженных сил САР, в результате обстрела населенного пункта Ниха провинции Хама двое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения», — сообщили в пресс-службе Центра.

В Центре также отметили, что террористы «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одновременно атаковали позиции Сирийской арабской армии у населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа, причем в атаках участвовали группировки по 150 — 200 человек на 15 — 20 пикапах. Они были вооружены крупнокалиберными пулеметами.

«В ходе атаки в районе н.п. АБУ-ДУХУР боевики использовали смертника на джихадмобиле, который был уничтожен огнем ПТУР перед передним краем правительственных войск», — отметили в Центре.

В итоге боевики вклинились в оборону САА на глубину до полутора километров. Дальше продвинуться им не удалось: сирийские правительственные войска отбросили террористов за линию соприкосновения подошедшими резервами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что утром САА предотвратила нападение в северо-западной части Хамы. Почти все боевики, планировавшие устроить засаду, были убиты.