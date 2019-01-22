Тирасполь, 23 января, 2019, 01:41 — ИА Регнум. В Москве 22 января открылось официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики. Как передает ИА REGNUM, в торжественной церемонии участвовали президент ПМР Вадим Красносельский, глава МИД Виталий Игнатьев, политики, парламентарии и общественные деятели РФ, а также приднестровцы, проживающие в России.

President.gospmr.org Открыто Официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве. 22 января 2019 года

Красносельский заявил, что необходимость в представительстве назрела давно, и напомнил, что на референдуме 2006 года народ Приднестровья однозначно высказался за независимость Приднестровской Молдавской Республики с дальнейшим присоединением к Российской Федерации.

С Россией Приднестровье, по его словам, связано по многим направлениям. «Первое — военное. Это взаимодействие в области миротворчества. Россия выполняет эффективную миротворческую миссию на берегах Днестра, и за 26 лет ее проведения ни один миротворец не погиб», — отметил он.

President.gospmr.org Открыто Официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве. 22 января 2019 года

Второе направление, по словам Красносельского, — политическое взаимодействие: «Здесь речь идет о том, что Российская Федерация всегда играла и играет самую важную роль в молдо-приднестровском урегулировании. Она является гарантом переговорного процесса формата «5+2». Мы поддерживаем постоянный контакт с МИД РФ».

Далее он перечислил другие направления — культурное, гуманитарное, образовательное, экономическое и, наконец, информационное. «Тут надо отметить, что информации о Приднестровье в Российской Федерации мало. В то время как Приднестровье о России знает всё или почти всё. К сожалению, очень мало информации в России о том, чем живет Приднестровье, какие у него проблемы, какие достижения, какие переживания. Данное представительство будет играть очень важную роль в информационном прорыве», — добавил президент.

Он представил главу представительства ПМР в России — Леонида Манакова. «Выражаю благодарность за оказанную мне честь. Сегодняшнее событие является значимым для всего приднестровского народа», — сказал Манаков. «Нам предстоит довести до зарубежных государств суть и содержание Стратегии развития Приднестровья, чтобы они видели, что Приднестровье имеет право на самостоятельность, на независимость. Нам предстоит развивать имеющиеся и налаживать новые связи в торговле, культуре, во всех сферах, чтобы это шло на благо народа Приднестровья», — добавил он.

Перед представительством поставлены задачи: содействие жителям Приднестровья в налаживании культурных, гуманитарных, социально-экономических и других связей, поддержание прямых контактов с органами власти в Москве, взаимодействие с общественными организациями, обмен информацией, интеграция приднестровской культуры в российскую и мировую. Дипломатическая составляющая деятельности включает функции, связанные с расширением торгово-экономических и финансовых связей, продвижением приднестровских товаров и услуг на российский и международный рынок.

President.gospmr.org Официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве

Представительство ПМР, напомним, открылось на Новом Арбате, у Дома книги. Официально оно зарегистрировано в России в формате общественной организации — Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье». В МИД РФ накануне выступили с официальным разъяснением, что его открытие «не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию». Последняя, напомним, заключается в признании «территориальной целостности» Молдавии.