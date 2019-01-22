Москва, 23 января, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ задержали двух сотрудников полиции, причастных к делу о мошенничестве с квартирами, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Sledcom.ru Следственный комитет

Сообщается, что по месту службы подозреваемых были проведены обыски и изъята вся документация, имеющая значение для следствия. По решению суда был арестован один полицейский, решается избрание меры пресечения для второго сотрудника. Им были предъявлены обвинения по пяти эпизодам, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее, как отмечает пресс-служба СК РФ, были задержаны двое мужчин и одна женщина, также причастные к совершению этих преступлений. Одному из предполагаемых подозреваемых удалось скрыться, сейчас он объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, с 2014 по 2015 года группа людей по предварительному сговору завладела пятью квартирами на территории Москвы «путем обмана и злоупотребления доверием жителей столицы». Следственные мероприятия по этому уголовному делу продолжаются.