Санкт-Петербург, 23 января, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Пожар на пилораме в Ломоносовском районе Ленобласти был потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС области.

skeeze Тушение пожара

Сообщается, что в 16:25 мск поступило сообщение о пожаре на пилораме в деревне Пикколово. Огнем была охвачена площадь 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

К 18:30 мск пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Благовещенске Амурской области произошел пожар в складском помещении, где хранился пенополистирол. Площадь возгорания составила 1 250 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 37 человек личного состава и 17 единиц техники. Погибших не было.