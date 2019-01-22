Бишкек, 23 января, 2019, 00:49 — ИА Регнум. В 2018 году промышленные предприятия Киргизии произвели продукцию на сумму 250,6 млрд сомов (более 238,6 млрд рублей), что на 5,4% больше, чем за 2017 год. Вклад промышленности в экономику республики оценивается в 18,6% ВВП, пишет пресс-служба министерства экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Больше всего продукции в минувшем году изготовили предприятия, задействованные в сфере обрабатывающего производства — на сумму 189,8 млрд сомов (180,7 млрд рублей).

При этом зафиксирован рост производства одежды, резиновых и пластмассовых изделий — на 19,8%, стройматериалов — на 11,3%, текстиля — на 9%, нефтепродуктов — на 8,9%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 4,7% и основных металлов — на 4,4%.

Производство продукции в горнорудной сфере сложилось в сумме 19,8 млрд сомов (более 18,8 млрд рублей) и выросло на 8,1%по сравнению с 2017 годом.

«Рост объемов производства обусловлен увеличением добычи каменного и бурого угля — на 22%, а также сырой нефти и природного газа — на 17,5%», — отмечают в экономическом ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем ВВП Киргизии по итогам 2017 года составил более 520,9 млрд сомов (около 496,1 млрд рублей по текущему курсу) и вырос на 4,6% по сравнению с 2016 годом.

При этом, по информации национального статистического комитета республики, киргизстанская промышленность за 2017 год произвела продукции на 94,9 млрд сомов (около 90,4 млрд рублей).