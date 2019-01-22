Псков, 23 января, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Пушкинский театральный фестиваль откроется в Псковской области 8 февраля, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Константин Юон. Портрет Пушкина. 1950

«Откроет фестиваль спектакль Казанского театра юного зрителя «Выстрел» по одноименному произведению А. С Пушкина «Повести Белкина» в постановке Туфана Имамутдинова», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что постановка сделана в жанре «беседа о русской культуре», причем актеры будут гримироваться и облачаться в костюмы на сцене под аудиозапись лекции Юрия Лотмана.

«Выстрел» состоится 8 февраля в 19:00 мск на большой сцене. Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта.

Второй станет постановка «Мещане» (Максим Горький) Санкт-Петербургского театра на Васильевском. Спектакль поставил Владимир Туманов.

«В центре внимания — кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи — как модель мира, утратившего связь времен. Зрители по достоинству оценят звездный актерский состав спектакля: это Илья Носков, Алексей Манцыгин, Юрий Ицков и другие», — отметили в пресс-службе.

Спектакль начнется 10 февраля (воскресенье) в 17:00 на большой сцене. Продолжительность — 3 часа 30 минут с одним антрактом.

Завершится фестиваль 17 февраля спектаклем «Смотритель» Великолукского драматического театра. Постановка — по мотивам произведений А.С.Пушкина и Н.М.Карамзина, режиссер Юрий Печенежский. Начало в 18:00 мск.

Организаторы отмечают, что на XXVI Пушкинском театральном фестивале будут представлены самые яркие и интересные события отечественной сцены Москвы и Санкт-Петербурга, лучшие постановки театров из русской провинции и зарубежья.

Помимо постановок гости мероприятия смогут посетить художественные выставки и мастер-классы, прослушать лекции, побывать на встречах с известными художниками и писателями, театральными деятелями и педагогами.