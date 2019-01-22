Анкара, 23 января, 2019, 00:25 — ИА Регнум. Нормализация армяно-турецких отношений невозможна без разрешения карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со студентами в Анталии, передает Ermenihaber.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

«Для разрешения существующих проблем необходимо быть более инициативными. Недостаточно лишь защищать собственные интересы. Сегодня, когда карабахский конфликт не разрешен, обеспечить стабильность на Кавказе и нормализовать отношения между Турцией и Арменией невозможно. В 2019 году мы будем более последовательными в этих вопросах», — сказал глава турецкого МИД.

В заключение встречи Чавушоглу обвинил армянское лобби в проведении «черной пропаганды».

10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции — Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу — подписали в Цюрихе (Швейцария) протоколы, предусматривающие установление дипломатических отношений между двумя странами без предварительных условий.

Однако турецкая сторона сразу же после подписания отказалась их ратифицировать, связав процесс армяно-турецкой нормализации с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

1 марта 2018 года Ереван аннулировал протоколы.