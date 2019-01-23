Великий Новгород, 23 января, 2019, 09:41 — ИА Регнум. На заседание Новгородской областной думы, которое состоится сегодня, 23 января, вынесен проект областного закона о региональном капитале «Первый ребёнок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, 100 тыс. рублей в Новгородской области хотят выплачивать за рождение в семье первенца женщинам в возрасте до 29 лет включительно.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Детская коляска

Закон предполагается распространять на детей, рождённых после 1 января 2019 года.

«Для того чтобы получить капитал, оба или один из родителей должен непрерывно проживать на территории Новгородской области не менее одного года до дня рождения ребёнка и сейчас проживать на территории области. За сертификатом на выплату они могут обратиться до достижения ребёнком трёх лет. Средства регионального капитала можно направить на приобретение жилья по договору купли-продажи, уплату первоначального взноса при получении кредита или погашение кредита на приобретение жилья», — пояснили в областной думе.

Депутатам предлагается принять закон в первом чтении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой выплачивать по 100 тыс. рублей за первенца новгородским женщинам выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая 28 ноября 2018 года с посланием о перспективах развития региона и задачах на 2019 год. Он также предложил депутатам областной думы продлить действие областного закона, которым установлен региональный капитал «Семья»: 200 тыс. рублей за рождение третьего и последующих детей. Эти меры, по мнению главы региона, будут способствовать улучшению демографической ситуации в Новгородской области.