Страсбург, Франция, 22 января, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Совет Европы оказался в кризисе после того, как лишил Россию права голоса в Парламентской ассамблее и лишился российских взносов в организацию. Об этом сегодня, 22 января, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Квентин Массейс. Сборщики податей.

Генсек считает, что те меры, которые Совет Европы предпринял против России, в частности, лишение российской делегации права голоса в ПАСЕ, не приведут к тому, что Крым вернётся в состав Украины, а в России улучшится правозащитная ситуация.

«Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать», — сказал Ягланд.

То, что Россия перестала платить взносы в Совет Европы и отказалась формировать свою делегацию в ПАСЕ ясно показывает, что СЕ оказался в кризисе.

Теперь Совет Европы должен разработать план, если к июню Россия не возобновит выплату членских взносов в организацию. Дело в том, что Москва перестала платить взносы в СЕ в середине 2017 года. Ягланд напомнил, что в том случае, если страна не платит взносы в течение двух лет, может быть поднят вопрос о её исключении. Для России этот срок наступит в конце июня 2019 года.