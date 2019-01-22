Рыбинск, Ярославская область, 22 января, 2019, 22:34 — ИА Регнум. 16 января в Рыбинске Ярославской области во время прохождения квеста в квест-комнате 17-летняя Анна Васюкова получила травму глаза. Об этом сообщает портал Yarnews.

Yarnews.net Анна в больнице

В ходе квеста использовались петарды, одна из которых попала в лицо девушки.

Нам объяснили, что окончание квеста — это выход через окно. Соответственно, мы все начали вылезать, я была одной из последних. Не поняла, что случилось. Только удар и все», — рассказала Анна Васюкова.

Пострадавшая была госпитализирована, врачи сделали ей операцию. Однако девушка может навсегда потерять зрение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, по этому факту начата проверка. Речь может идти об уголовном деле по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).