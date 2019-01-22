Пекин, 22 января, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Новый международный аэропорт Дасин в Пекине принял первый самолет, совершивший пробную посадку, сообщает 22 января Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от Управления воздушного транспорта Северного Китая.

Russian.news.cn Международный аэропорт Дасин в Пекине

Перед началом летных испытаний были проведены проверки систем посадки взлетно-посадочных полос (ВПП). Подготовка к вводу в эксплуатацию и принятию регулярных рейсов будет продолжена до 15 марта. По проекту, испытания должны завершиться 30 июня, а повседневная работа аэропорта начнется 30 сентября.