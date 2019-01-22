Москва, 22 января, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Жилищный кодекс, упрощающий получение жильцами многоквартирных домов компенсаций по взносам на капитальный ремонт. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взнос на капитальный ремонт

В соответствии с Жилищным кодексом право на получение компенсации в размере 50% взноса на капитальный ремонт имеют одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие 70-летнего возраста. С 80 лет взносы гражданам компенсируются в полном объёме.

Условием предоставления льготы является отсутствие долгов по взносам. При этом для получения льготы гражданам ранее требовалось предоставлять в государственные органы документы, подтверждающие уплату ими ежемесячных взносов.

Из новой редакции Жилищного кодекса исключено последнее требование. Теперь профильные учреждения должны будут самостоятельно запрашивать данные о наличии у гражданина задолженности по взносам на капремонт у регионального оператора или владельца специального счёта.

Поправки были приняты Государственной думой 15 января и одобрены Советом Федерации 16 января 2019 года.