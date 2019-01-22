Сибай, Башкирия, 22 января, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Сибайский карьер, где в течение трех месяцев продолжается тление руды, будет частично подтоплен. Об этом сообщил мэр города Сибай Рустам Афзалов на встрече с жителями. Однако в полном объеме процесс затопления будет длиться около 40 дней, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии горожан.

Edik Algushaev Сибайский карьер

При этом подтоплению карьера должны предшествовать проектные работы, что займет около 5−7 дней. По словам мэра, тление руды происходит в результате окисления, а приостановить этот процесс можно путем затопления очагов возгорания щелочной водой.

Таким образом, экологическая обстановка в городе не будет полностью стабильной еще в течение как минимум полутора месяцев.

Подтопление карьера является временным и будет продолжаться до прекращения эндогенных процессов. Затем вода будет откачана из карьера.

Напомним, на встрече с мэром Сибая врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с критической ситуацией до 1 февраля.

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Сибайский карьер является одним из самых глубоких в мире. Его глубина составляет около 500 метров, диаметр — около 2 км. Медноцинковоколчеданное месторождение было открыто в 1913 году. Город основан одновременно с освоением месторождения. Сейчас население Сибая составляет 63 тыс. человек. Открытая разработка месторождения завершилась около 10 лет назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Причем жители стали жаловаться еще в ноябре на загазованность, затрудненное дыхание. Однако до властей проблема дошла только в декабре, когда установилась безветренная погода.

С 12 декабря в городе ввели режим повышенной готовности: было зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы. Специалисты выявили два очага тления руды на глубине около 400 метров. Работы по ликвидации очагов проводит Учалинский ГОК (горно-обогатительный комбинат). Несколько раз в сутки в Сибае специалисты Госкомитета МЧС по Башкирии совместно с представителями министерства природопользования и экологии проводят измерения качества атмосферного воздуха. Сегодня, 22 января, превышение ПДК диоксида серы и сероводорода не зафиксировано. При этом накануне в отдельных точках города ПДК диоксида серы поднимался в 37,6 раза, что связали с установившимся штилем. Повода для объявления чрезвычайной ситуации в Сибае власти не видят.

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В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства. В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Хабирова жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Оперативный штаб, который развернули в Сибае, подготовил для жителей близлежащих к карьеру территорий семь пунктов временного размещения на случай эвакуации.

Администрация города в настоящее время занимается подготовкой списков граждан, проживающих в непосредственной близости от мест тления руды — в радиусе около 1 км от карьера, которые будут направлены на восстановительное лечение в санатории Крыма и республиканские здравницы. Кроме того, 500 детей из Сибая направят в санаторно-курортные учреждения Крыма уже в феврале-марте текущего года.

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