Москва, 22 января, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Радий Хабиров, исполняющий с октября прошлого года обязанности главы Башкирии, будет участвовать в выборах на эту должность от партии «Единая Россия», сообщают СМИ со ссылкой на на пресс-службу временно исполняющего обязанности главы Башкирии.

Kremlin.ru Радий Хабиров

Напомним, выборы должны пойти в единый день голосования в сентябре.

«Приняв решение выдвигаться от партии «Единая Россия», Радий Хабиров демонстрирует последовательность и определенное политическое мужество», — отметиладиректор Научно-исследовательского центра «Особое мнение», политолог Екатерина Курбангалеева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Сейчас многие политики предпочитают на региональных выборах идти как самовыдвиженцы. Конечно, пенсионная реформа стала самой непопулярной социальной реформой в стране за последнее десятилетие, и очень сильно ударила по «Единой России». Партия взяла на себя все риски и весь негатив от принятия этой социальной реформы», — подчеркнула эксперт.

«В то же время в этом есть определенная последовательность и уверенность в своих силах. При том, что Радий Хабиров, как очень опытный политик, отчетливо понимает, что выдвижение от партии повлечет за собой и неизбежные потери для его собственного рейтинга. Сейчас Радий Хабиров — наиболее предпочтительный кандидат на пост главы Башкирии. И, если он пойдет от «Единой России», то определенный процент поддержки он потеряет», — отметила директор НИЦ «Особое мнение».

«С другой стороны, поскольку он достаточно долго работал в контуре действующей власти, в ее внутриполитическом блоке, ему трудно было бы объяснить, почему он предпочел бы идти самовыдвиженцем», — завершила свой комментарий Екатерина Курбангалеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радий Хабиров исполняет обязанности главы Башкирии с октября 2018 года.

Свой трудовой путь начал в 1981 году на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения. Затем окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. В этом же вузе он работал с 1989 по 2003 год — вначале ассистентом кафедры государственного права и советского строительства юрфака, затем старшим преподавателем и заместителем декана и наконец — директором Института права.

В 2003 году Радий Хабиров возглавил администрацию президента (так тогда называлась эта должность) Башкирии. А в 2008-м стал во главе департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и политическими партиями управления президента России по внутренней политике. В 2009 году он был назначен заместителем начальника этого управления.

В 2016 году Радий Хабиров стал врио главы подмосковного Красногорска. А 28 марта 2017 года его избрали мэром города. Из 19 депутатов местного представительного органа Хабирова поддержали 17.

11 октября 2017 года Радий Хабиров был назначен временно исполняющий обязанности главы Башкирии. Перед этим Рустэм Хамитов, возглавлявший регион с 2010 года, добровольно оставил свой пост.

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