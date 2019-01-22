Мадрид, 22 января, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Война, разразившаяся между таксистами и теми, кто работает по лицензии аренды автомобиля с водителем (VTC), распространилась до границы с Францией, сообщает испанское издание La Vanguardia. На вчерашнем собрании бастующих таксистов в Барселоне было объявлено, что это может стать следующей мерой давления на правительство, чтобы оно отозвало проект закона о регулировании работы по VTC, который протестующие расценивают как средство «недобросовестной конкуренции».

Fabio Sola Penna Такси

Представитель Elite Taxi Альберто Альварез «Тито» заверил в ходе вечернего схода на площади Каталонии, что таксисты Испании могут воспользоваться поддержкой «желтых жилетов», чтобы блокировать границу в районе Ла-Жункера. «Мы хотим придать этому конфликту международное значение и сделать видимой реальную ситуацию в Каталонии, которая с каждым разом выглядит все более далекой от демократии и все более похожей на скрытую диктатуру лоббистов», — подчеркнул он.

Таксисты Барселоны, начавшие бессрочную забастовку в пятницу, 18 января, ужесточили в начале этой недели свои протесты в ожидании встречи с представителями правительства, которое рассчитывало принять закон о VTC в течение месяца, однако сейчас раздумывает над увеличением этого срока.

Помимо того, что центральный участок улицы Gran Via остается перекрытым больше четырех дней, 2 тысячи таксистов, надевших желтые жилеты, проводили манифестации в центре Барселоны, в том числе на набережной Ronda Litoral и возле порта. Это привело к коллапсу дорожного движения в столице Каталонии и стычкам с силами правопорядка.

Вчера таксисты также попытались войти в Парк Цитадели, чтобы отправиться к зданию парламента, однако полицейские преградили им путь. В результате столкновений три сотрудника каталонской полиции получили ранения различной степени тяжести. Ещё один пострадавший, на этот раз из Гражданской гвардии, получил травмы, стараясь помешать бастующим попасть в порт Барселоны. Кроме того, таксисты повредили автомобиль, работающий по лицензии VTC, и машину компании Cabify.

Завершились вчерашние акции протеста на площади Сан-Жауме, где в 20:00 по местному времени во Дворце правительства Каталонии глава региона Ким Торра встречался с министром территории и устойчивого развития Дамиа Кальветом и министром внутренних дел Мигелем Бухом, чтобы обсудить, как справиться с забастовкой. Таксисты заняли значительную часть площади и выкрикивали различные лозунги против закона о регулировании их сектора. Также звучало: «Ни шагу назад», «Если это не уладится, война, война, война», «Кальвет — в отставку!».

В то же время бастуют и водители, работающие по лицензии VTC: с утра они перекрыли своими автомобилями часть улицы Diagonal. «Этими протестами обе стороны пытаются надавить на правительство, чтобы оно принимало в расчёт их интересы при регулировании их активности», — объясняет La Vanguardia. Многолюдные манифестации сейчас проходят и в столице Испании, Мадриде.