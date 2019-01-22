Мехико, 22 января, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Число жертв взрыва на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго достигло 93 человек, 22 января передаёт агентство Associated Press.

(сс) thomasstaub Взрыв

По сообщению медиков, за ночь с 21 на 22 января в больницах штата Идальго погибли ещё четверо раненых в результате взрыва нефтепровода в городе Тлахуэлпан.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на нефтепроводе в городе Тлахуэлпан произошёл из-за возгорания на одном из нелегальных отводов, используемых для кражи нефти. Всего в штате Идальго функционирует более 2000 врезок и отводов из нефтепроводов.

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