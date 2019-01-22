Киев, 22 января, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за легализацию проституции и огнестрельного вооружения. Соответствующее заявление Луценко сделал 21 января в интервью Дмитрию Гордону.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

«Думаю, что да, надо легализовать… Считаю, что такой закон (о легализации проституции) должен быть принят», — сказал Луценко.

По его словам, легализация проституции уменьшит коррупцию среди правоохранительных органов, которые покрывают этот незаконный бизнес и зарабатывают на нем. Также это снизит количество преступлений на сексуальной почве.

Кроме того, Луценко предложил разрешить украинцам иметь оружие, поскольку на руках граждан от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия, которое невозможно изъять. Генпрокурор Украины предложил исключить из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.

«С моей точки зрения, необходимо провести легализацию оружия… с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко‑ и алкоэкспертизой, дальше. Это возможно… Я не шучу, в стране от 3 до 5 миллионов нелегальных стволов», — привел официальные данные МВД Луценко.

Также Луценко признался, что выступает категорически против легализации наркотиков и применения смертной казни для людей.

Напомним, Украина — единственная страна в Европе, которая не ввела в действие закон об оружии. В стране действует инструкция министерства внутренних дел, утвержденная его же приказом №662 от 21 августа 1998 года, которая регулирует оборот огнестрельного вооружения. С 2014 года в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов на эту тему, а петиция по поводу закона об оружии и самообороне на сайте президента в том же году была первой, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов к рассмотрению.