Бишкек, 22 января, 2019, 18:59 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии составил $5,9 млрд и увеличился на 6,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

При этом объем экспорта киргизстанской продукции вырос на 0,8% и достиг $1,5 млрд (более 99,8 млрд рублей). Произошло это за счет увеличения поставок за рубеж цемента — в 4,3 раза, лома черных металлов — в 2,5 раза, хлопкового волокна — в 1,5 раза, одежды — на 13,7% и полированного стекла — на 7%.

А объем импорта в этот период сложился на уровне $4,4 млрд (более 292,8 млрд рублей) и вырос на 8,2%. На рост этого показателя повлияло увеличение объемов ввоза трикотажного полотна — в 2,8 раза, фруктов и орехов — в 1,6 раза, предметов одежды — в 1,5 раза, изделий из кожи — в 1,4 раза, черных металлов — на 31,9%, обуви — на 26,9%, механического оборудования — на 24,3%, пластмассы и изделий из нее — на 22,4%, бумаги и картона — на 16,6%, электрического оборудования — на 13%.

Как отмечают в экономическом ведомстве, в январе — ноябре 2018 года объем взаимной торговли Киргизии с другими участниками Евразийского экономического союза составил $2,1 млрд (более 139,7 млрд рублей), что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, внешнеторговый товарооборот Киргизии в 2017 году составил около $6,3 млрд (более 419,2 млрд рублей по текущему курсу) и вырос по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом объем экспорта увеличился на 13,8%, а импорта — на 12%.

Объем взаимного товарооборота Киргизии с другими странами-членами ЕАЭС в 2017 году возрос на 16,6% и превысил $2,4 млрд (более 159,7 млрд рублей). В том числе с Россией — на сумму более $1,4 млрд (более 93,1 млрд рублей), что выше показателя 2016 года на 9,2%.